Культура

Концерт «Счастлив тот, кто друзей соберёт» организуют в Пскове

Концерт «Счастлив тот, кто друзей соберёт» творческих коллективов Себежской детской школы искусств состоится в Пскове 16 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Выступление состоится в 15.00 в концертном зале отделения культуры и искусств колледжа на улице Набат, 5.

В концерте примут участие:

Народный самодеятельный коллектив детский хореографический ансамбль «Рассыпуха» (руководители – Сергей Изотов и заслуженный работник культуры Российской Федерации, обладатель почётного звания «Душа земли Псковской» Лариса Изотова).

Образцовый художественный коллектив детская эстрадная группа «Маленькая компания» (руководитель – заслуженный работник культуры Российской Федерации, обладатель почётного звания «Душа земли Псковской» Наталья Федотова).

Творческие коллективы Себежа представят псковичам яркую многожанровую программу из детских песен, в том числе великолукского композитора Альбинаса Циплияускаса, а также хореографические композиции на основе псковского фольклора, рассказали в колледже и отметили, что ансамбли радуют своим творчеством земляков уже более 25 лет. В ноябре 2022 года оба детских коллектива отметили свои юбилеи: «Рассыпуха» - 30 лет, «Маленькая компания» - 25 лет.

«Выступление юных себежан пройдёт на сцене концертного зала колледжа искусств не случайно. Все руководители творческих коллективов Себежской детской школы искусств являются выпускниками Псковского областного колледжа искусств (в прошлом – музыкального и культурно-просветительного училищ) разных лет», - добавили в учреждении.

Вход на концерт свободный.