Культура

Сотрудник Псковского музея-заповедника выступил на научной конференции в Петербурге

Старший научный сотрудник сектора современной истории Псковского музея-заповедника Андрей Шершеневич 14 декабря принял участие во Всероссийской научно-практической конференции «Храмы и судьбы», приуроченной к 180-летию со дня рождения А. А. Парланда. Конференция проходила в Санкт-Петербурге в храме Спаса на Крови и была организована Государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Андрей Шершеневич представил доклад на тему: «История изучения, реставрации и приспособления собора Рождества Иоанна Предтечи бывшего Иоанновского монастыря в Пскове». В докладе была освещена история изучения собора Рождества Иоанна Предтечи, начиная с дореволюционного времени, приведены первые планы и обмеры храма и его придела. Помимо этого, докладчик рассказал, какие изменения и утраты понес древний собор за свою историю.

«Большое внимание в моем докладе уделено противоаварийным и реставрационным работам в 1948–1950 года под руководством Петра Максимова и архитектурно-археологическим изысканиям 1973–1978 года, которые и сегодня во многом определяют наше понимание этого памятника и помогают ставить задачи по его сохранению», – отметил Андрей Шершеневич.