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Культура

Итоги Года культурного наследия торжественно подвели в Пскове. ФОТО

15.12.2022 16:21|ПсковКомментариев: 0

Торжественное мероприятие, посвященное закрытию Года культурного наследия народов России, состоялось в Пскове 15 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

В мероприятии приняли участие заслуженные работники культуры России и Псковской области, мастера декоративно-прикладного творчества региона, творческие коллективы из Псковской области, регионов России и Республики Беларусь.

«Хотелось бы отметить, что Год культурного наследия мы закрываем лишь символично, поскольку впереди новые задачи и новые победы», - обратилась к собравшимся председатель комитета по культуре региона Ольга Тимофеева. 

Также она зачитала приветственный адрес от первого заместителя губернатора Псковской и области Веры Емельяновой: «Этот год ещё раз помог нам обратиться к истокам и корням нашей истории, которые сейчас мы можем ежедневно прослеживать в культуре и тех вещах, что нас окружают. Во всех регионах страны прошло множество ярких творческих проектов».

Первый вице-губернатор поблагодарила всех специалистов сферы культуры, которые за этот год проделали колоссальную работу. 

«Народное творчество - великая объединяющая сила всех тех, кто стремится сохранять, популяризировать и развивать свою культуру. Для всех собравшихся в зале это не просто слова, это только начало большой, интересной и яркой работы под названием популяризация культурного достояния Российской Федерации», – добавила представитель Государственного Российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова Мария Якунькина.

И. о. директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова также поприветствовала гостей праздника: «Наша работа, действительно, на этом не заканчивается, а только набирает обороты, поскольку дан сильный хороший толчок. Наша жизнь стремительно летит вперёд, но мы верны народным традициям, крепки наши традиционные ценности. Нам есть чем гордиться, нам есть, что любить».

В торжественной обстановке прошли награждения художественных руководителей творческих объединений и коллективов районов, работников Домов культуры. В том числе наградили победителей областного смотра-конкурса «Клуб года», конкурса «Национальный костюм», также были вручены творческие премии лучшим мастерам Псковской области.

 

Гости мероприятия увидели выступления творческих коллективов из Псковской области, Великого Новгорода, Москвы, Республики Беларусь, дефиле лучших коллекций, которые были представлены на конкурсе национального костюма.

Рукодельницы из читинского народного самодеятельного коллектива «Театр моды "Морин эрдэни"» Дарима Жалсанова и Цыбикма Берзина презентовали одежду из конского волоса и бурятские традиционные костюмы.

Добавим, Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники» проходит в Пскове 15-16 декабря. На нескольких городских площадках выступают творческие коллективы из Ленинградской, Новгородской, Псковской областей, Забайкальского края и Республики Беларусь.

Теги: #Год культурного наследия народов России
Источник: Псковская Лента Новостей
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