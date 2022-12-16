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Культура

​В Поганкиных палатах прошло дефиле традиционных народных костюмов

16.12.2022 21:01|ПсковКомментариев: 0

В Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника в рамках Международного фольклорного фестиваля «Золотые родники» состоялся необычный концерт ансамбля «Уграда». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике, главной частью концерта стало дефиле традиционных народных костюмов, которые продемонстрировали зрителям артисты ансамбля. Мероприятие было организовано Псковским областным центром народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области.

«Это мероприятие является своеобразным подведением итогов Года культурного наследия народов России. Все коллективы, участвующие в фестивале «Золотые родники», сегодня дают свои представления и концерты на разных площадках Пскова. В частности, ансамбль «Уграда» выступает на замечательной площадке Псковского музея. Я думаю, что гости, которые пришли и увидели эту потрясающую коллекцию, остались под большим впечатлением», – отметила руководитель ансамбля «Уграда» Галина Березина.

Артисты ансамбля «Уграда» продемонстрировали зрителям коллекцию костюмов, изготовленных по образцам праздничных женских нарядов Торопецкого уезда Псковской губернии, отличительной чертой которых является уникальный головной убор «шишак». После дефиле гостей концерта ждали протяжные, хороводные, лирические и обрядовые песни Псковского края, а также традиционные пляски и хороводы.

Особенным подарком для псковичей стал показ уникальных народных костюмов из конского волоса авторства Даримы Жалсановой – руководителя Театра моды «Морин эрдэни» и традиционных бурятских нарядов авторства Цыбикмы Берзиной. Дефиле сопровождалось фольклорными мотивами народа, чей костюм демонстрировался на подиуме.

Источник: Псковская Лента Новостей
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