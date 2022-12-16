Культура

Часть новогодних билетов в «Михайловском» можно будет оплатить «Пушкинской картой»

Билеты на два музейных занятия из новогодней афиши Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» можно оплатить «Пушкинской картой», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении. Это урок «Прелестные мелочи», во время которого гостей знакомят с традиционной салонной культурой первой половины XIX века, и занятие «В гостиной истинно дворянской...», посвящённое развлечениям пушкинского времени — фантам, шарадам, «переписке» на «языке цветов» и так далее.

В дворянской гостиной. Из иллюстраций Юрия Игнатьева к «Евгению Онегину». Из фондов музея.

Кроме того, в перечень занятий, оплата которых возможна посредством «Пушкинской карты», в музее включили урок письма «И пальцы просятся к перу, перо к бумаге…» (знакомство с традициями эпистолярного жанра и письменными принадлежностями в пушкинскую эпоху). Есть в этом списке и мастер-класс «Народная картинка — лубок», в ходе которого и взрослые, и дети смогут отпечатать эстампы со специальных досок, на которых в лубочной манере вырезаны герои произведений Александра Пушкина.

Занятия проводят в Научно-культурном центре музея-заповедника (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) по предварительной заявке.

В «Михайловском» напомнили, что владельцы «Пушкинской карты» также могут за счёт государства побывать на экскурсиях по музеям-усадьбам «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское», в «Пушкинской деревне», в «Музее-мельнице» в деревне Бугрово. «Пушкинской картой» можно оплатить вход на фондовые выставки «Пётр и Пушкин», «Хранители Михайловского», «Эпистолярный диалог монолог. А. С. Пушкин и Н. Н. Гончарова», «Из истории создания драмы «Борис Годунов», «Храни селенье, лес и дикий садик мой, и скромную семьи моей обитель...», а также мастер-классы и программы в Центре музейных творческих программ в деревне Бугрово.

В музее особо подчеркнули, что этот список и далее будет расширяться, а следить за его обновлениями можно на официальном сайте «Михайловского». В учреждении также напомнили, что для детей до 16 лет, вне зависимости от того, гражданами какой страны они являются, вход в музеи Пушкинского заповедника остаётся бесплатным; оплачиваются только услуги экскурсовода, если молодые люди в них нуждаются.