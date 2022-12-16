Культура

Жители Псковской области смогут увидеть 100-килограммовую икону на выставке «Россия. Истоки»

Жители Псковской области смогут увидеть 100-килограммовую икону на выставке «Россия. Истоки» с 20 декабря по 26 февраля в музее-заповеднике «Изборск». Монтаж икону сотрудники музея произвели вечером 17 декабря. Об этом сообщается в группе музея в социальной сети «Вконтакте».

Фото и видео: Музей-заповедник «Изборск»

«Монтаж — самый ожидаемый этап подготовки выставки. В пустом пространстве работы занимают свои места и выставочный зал оживает... Настоящая магия», - прокомментировали музейщики.

Напомним, что 20 декабря картины великих русских художников впервые представят в деревне Изборск Печорского района. Произведения выдающих русских академистов на выставке покажут посетителям тот сложный маршрут, по которому двигалось национальное искусство, обращаясь к вопросам отечественной истории.