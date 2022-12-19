Культура

Псковичей приглашают к участию в Международной детской онлайн-лиге КВН

Детские команды КВН Псковской области приглашают к участию в Международной детской онлайн-лиге КВН «Скинь посмеяться!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Чтобы стать участником проекта, достаточно заполнить заявку по форме, которая находится на страницах лиги в соцсетях. После обработки заявки с командой свяжется оргкомитет и редакторы лиги, которые согласуют идею будущей видеоработы.

Подробное техническое задание, а также дополнительную информацию о проекте можно найти в положении о проведении проекта.

Проект Международная детская онлайн-лига КВН «Скинь посмеяться!» реализуется региональной общественной организацией «Крымская молодежная лига» при поддержке президентского фонда культурных инициатив, Всероссийской юниор-лиги КВН и Российского союза молодежи.

«Международная детская онлайн-лига КВН "Скинь посмеяться!", онлайн-формат игры КВН — это возможность расширить границы данного движения, сделать его доступным для каждого ребенка в любом уголке нашей страны и за рубежом, а также придать традиционному формату новые игровые формы, которые интересны современным детям. "Скинь посмеяться!" - это проект, направленный на поддержку и развитие креативности детей», - отметили в правительстве.

КВН - уникальное творческое явление, которое успешно развивается в стране и далеко за ее пределами уже более 60 лет. За это время оно стало практически традиционным видом соревнований интеллектуально-юмористического направления. Это самое массовое объединение творческой молодежи России, добавили в правительстве.