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Культура

Вернуть Деда Мороза из виртуальности в реальность предстоит юным гостям «Михайловского»

19.12.2022 20:41|ПсковКомментариев: 0

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» приоткрыли один из секретов спектакля-сказки, который здесь готовят к Новому году для самых маленьких гостей. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, представление называется «В плену у гаджетов» и будет дано уже в ближайшее воскресенье, 25 декабря, силами давних друзей и партнёров музея — актёров Новоржевского народного театра.

Дед Мороз из этой сказки, оказывается, «выпал из реальности» и совсем забыл про Новый год и подарки для ребят, пояснили в музее. Чтобы спасти и волшебника, и праздник, Снегурочке и двум снеговикам (разумеется, не втроём, а большой командой, вместе со всеми собравшимися в зале детьми) нужно будет вступить в борьбу со злодейским «виртуальным разумом».

Зрителей-спасателей сотрудники «Михайловского» ждут в Научно-культурном центре музея, по адресу: поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1. Начало спектакля-сказки 25 декабря — в 17.00.

В музее также напомнили о ещё одном детском спектакле, запланированном на каникулярные дни. Смешное, идущее на псковском диалекте, интерактивное представление «Колобок» от заповедного театра кукол «Петрушкина бáловня» можно будет посетить 2 и 3 января в Доме мельника, в музейном комплексе в деревне Бугрово.

Полностью с новогодней афишей «Михайловского» (с указанием дат, времени проведения, возрастных рекомендаций и другой полезной информацией) можно познакомиться на официальном сайте музея.

Теги: #пушкинский заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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