Культура

Псковичи могут попробовать отыскать потерянные варежки на выставке кукол

Выставка «Старая, старая сказка: куклы и книги» открылась в Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на улице Конной). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

Выставка представляет собой две стеклянные витрины с самодельными игрушками из ткани, дерева и бумаги, которые придумала и создала участница творческой мастерской «Псковский кукольный дом» Анастасия Лёшина. Выставку дополняют книги со сказками из личной коллекции мастера.

«На выставке, в том числе, представлена самая первая созданная Анастасией игрушка – это сшитый ею ещё в школьные годы слонёнок. Кроме того, там есть кукла "Королева", которую Анастасия сделала во время мастер-класса руководительницы творческой мастерской "Псковский кукольный дом", самого именитого псковского кукольного мастера Марии Воробьёвой. Эта кукла возвышается посреди экспозиции, посвящённой сказке Льюиса Кэролла "Алиса в Стране чудес"», - рассказали в библиотеке.

Мир Алисы дополняет кролик, которого Анастасия сшила специально для этой рождественской выставки как символ следующего года. «В отличие от королевы, в которой знатоки сразу признали влияние Марии Воробьёвой, кролик - авторская игрушка в полном смысле этого слова, потому что даже выкройку для него мастер разработала сама», - отметили в учреждении.

Кроме того, на выставке есть отдельная экспозиция, посвящённая сказке Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева», экспозиция, отражающая любовь мастера к цирку, а также набор деревянных солдатиков и других сказочных героев из веток, каждая из которых, как объяснила Анастасия Лешина, сама диктовала будущий характер куклы.

«Оказалось, что кроме причудливых веточек с характером Анастасия коллекционирует ещё и потерянные детьми вязаные варежки. Если потерянная варежка лежит на улице никому не нужная несколько дней, Анастасия подбирает её и шьёт для этой варежки игрушку. На выставке в библиотеке представлены три такие потерянные кем-то варежки, в каждой из которых поселилась мягкая зверюшка. Анастасия пообещала вернуть эти варежки их владельцам вместе с игрушками, если кто-нибудь из детей придёт на выставку и узнает в стеклянной витрине свою пропажу», - сообщили в библиотеке.

Некоторые из выставленных в библиотеке игрушек Анастасии Лёшиной можно купить. «Хотя она сама сказала, что ей не так уж важно, как хорошо продаются её работы, так как она делает их прежде всего для собственного удовольствия. Ведь это её хобби, а на своей основной работе Анастасия Лёшина – специалист по дактилоскопии», - добавили в учреждении.

Для первых посетителей своей выставки Анастасия Лёшина организовала лотерею, победителям которой достались авторские броши в виде мягких игрушек.