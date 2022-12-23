Культура

Бал пройдет в Псковском кремле 3 и 5 января

Бал пройдет в Псковском кремле 3 и 5 января 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Ровно неделя остается до волшебной танцевальной сказки – бала в Псковском кремле. Самое время отправить приглашение своему партнеру и начать готовить подходящий наряд! Не стоит тянуть до последнего момента, ведь найти идеальное платье или фрак – это серьезная задача. Именно поэтому бальный этикет XIX века предполагал рассылку приглашений заблаговременно, чтобы гости успели обновить свой гардероб по случаю торжества. Так что не теряйте время и прямо сейчас пригласите своего партнера!» – отметили в музее-заповеднике.

На балу в Кремле можно обучиться самым популярным танцам. Даже если гости достаточно далеки от хореографического искусства, в ходе вечера они смогут освоить вальс, полонез и мазурку. В Кремле также будут антуражные новогодние фотозоны, где можно сделать памятные снимки и бальные салоны, которые познакомят гостей с играми XIX века, основами каллиграфии и «таинственным миром магии».

Бал в Кремле состоится 3 и 5 января 2023 года в 19:00. Стоимость участия – 1000 рублей с человека. Доступна оплата по Пушкинской карте.

Купить билет можно онлайн.

«Если вы не успеваете обновить свой гардероб, наши партнеры ПРОМО "Вечевой Орден" подготовили коллекцию исторических платьев и фраков XIX века, которые можно взять в аренду с большой скидкой специально для Бала в Кремле», – отметили в музее.

Запись и справки по телефону: +78112724574.