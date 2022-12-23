Культура

Пушкинский заповедник открыл выставку «Пётр и Пушкин» в Пскове

Постерная выставка «Пётр и Пушкин», подготовленная в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», открыта для посетителей Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В.Я. Курбатова.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, экспозиция насчитывает 23 стенда, на которых размещены порядка ста репродукций — произведения живописи и графики из фондов Пушкинского заповедника и из частных коллекций. Здесь представлены как исторические портреты первой половины XVIII — XIX века (сам поэт и его прадед Абрам Ганнибал, знаменитый «царский арап», Пётр I, etc.), так и многочисленные иллюстрации к «Полтаве», «Арапу Петра Великого», «Стансам», «Медному всаднику» и другим произведениям Пушкина, где тот обращается к образу первого российского императора. Среди них ставшие классикой работы Владимира Фаворского, Игоря Ершова, Александра и Валерия Трауготов из фондов музея, многие другие.

Братья Трауготы. Пётр I. Из иллюстраций к «Медному всаднику» А.С. Пушкина (1996). Из фондов «Михайловского»

Как подчеркнули в музее, передвижная экспозиция к 350-летию Петра Великого — своего рода конспект большой выставки «Пётр и Пушкин», которая с мая этого года работает в мемориальной усадьбе Ганнибалов «Петровское». Напомним, что именно этот проект Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в ноябре нынешнего юбилейного года был удостоен диплома Ассамблеи Петровских музеев и министерства культуры Российской Федерации.

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В музее также уточнили, что эту постерную выставку пушкиногорские музейщики уже экспонировали в трёх пушкинских музеях. Первыми, в день рождения Пушкина, её увидели посетители усадьбы «Лопасня — Зачатьевское» в подмосковном Чехове. Затем выставку показывали в Больших Вязёмах (Московская область), где она была развёрнута во дворце Голицыных. В Псков экспозиция прибыла из дома Гончаровых в «Полотняном Заводе» (Калужская область).

В Псковской областной библиотеке (ул. Профсоюзная, 2) выставка «Пётр и Пушкин» будет работать чуть менее месяца, до 20 января. Вход на неё свободный.