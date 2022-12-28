Культура

Вопросы социальной и культурной адаптации иностранцев обсудили в Пскове

Состоялось итоговое в этом году заседание совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при правительстве Псковской области, его провел вице-губернатор Александр Серавин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В мероприятии приняли участие руководители национальных общественных объединений и религиозных организаций Псковской области, Псковского музея-заповедника и Государственного архива Псковской области, а также представители региональной власти.

Члены совета подвели итоги проведения года культурного наследия народов России в Псковской области, обсудили актуальные вопросы социальной и культурной адаптации иностранных граждан, а также новейшие практики в сфере миграции и трудовых отношений в Российской Федерации.

Кроме того, речь шла о совершенствовании форм и методов работы по профилактике религиозного экстремизма, противодействия идеологии терроризма и недопущению дискриминации по расовому, национальному и религиозному признакам.

В правительстве отметили, что на территории региона осуществляют деятельность 269 религиозных организаций, 19 национальных общественных объединений, в том числе общин и диаспор. Выстроена системная работа по гармонизации этноконфессиональных отношений, укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в рамках реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года.

Участники заседания совета смогли задать интересующие их вопросы, внести ряд предложений по выстраиванию дальнейшей работы в сфере гармонизации межнационального и межконфессионального согласия.

В завершение заседания Александр Серавин поблагодарил всех присутствующих за работу и поздравил с наступающим Новым годом.