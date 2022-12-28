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Культура

Охранную зону Локомотивного депо в Новосокольниках утвердили депутаты

29.12.2022 12:52|ПсковКомментариев: 0

Проект объединённой зоны охраны трёх объектов культурного наследия в Новосокольниках утвердили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 29 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В охранную зону включены памятники регионального значения - Локомотивное депо, здание бани и жилой дом. 

Постройки начала ХХ века относятся к периоду открытия станции на пересечении железных дорог Москва - Рига и Санкт-Петербург - Витебск. В 1925 году посёлок получил статус города, в 2001 году Новосокольники отметили столетие.

По словам заместителя руководителя областного комитета по охране объектов культурного наследия Елены Жуковой, инициатором и заказчиком разработки проекта объединённой зоны охраны выступили ОАО «Российские железные дороги».

«Учитывая компактное расположение объектов по отношению друг к другу, защитные зоны переплетаются и создают единую зону, в границах которой на сегодняшний момент остановлено развитие территории и любая хозяйственная деятельность», - пояснила специалист. Проект объединённой зоны охраны позволит обеспечить сохранность памятников, сложившейся исторической застройки, ландшафта, и при этом  реализовать инвестиционные программы по развитию железнодорожной станции Новосокольники.

Специалист назвала предельные высотные регламенты, предусмотренные проектом. На территории  производственного использования максимальная разрешённая высота строений составляет 20 метров, минимальная высотность установлена для зоны усадебной застройки – 9 метров. На двух других участках – 12 и 16 метров.

Проект объединённой зоны охраны в Новосокольниках согласован с министерством  культуры РФ и одобрен местной администрацией. В сопроводительных документах к проекту постановления указано, что положение собственников и законных владельцев земельных участков, расположенных в границах объединённой зоны охраны, не ухудшается относительно правового положения на сегодняшний день.

Теги: #Новосокольнический район #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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