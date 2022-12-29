Культура

«Учинить следствие звездочёту-предсказателю» смогут псковичи в канун Рождества

Театрализованное представление «Звездочёт» состоится в Приказной палате в Пскове 6 января в 19:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«В ходе представления вы перенесетесь на несколько веков назад и окажетесь во граде Пскове в канун Рождества. Случилось так, что народ увидал на ночном небосводе необычную звезду, а некий звездочет-хитрец стал по-своему толковать это знамение и чинить смуту меж людей. Вашей задачей будет помочь дьяку учинить следствие и вывести хитреца на чистую воду!» – отметили организаторы.

Участники встречаются в информационном центре Псковского музея на улице Кремль, 4.

Стоимость: 500 рублей – взрослые, 400 рублей – дети, студенты. Доступна оплата по Пушкинской карте.

Купить билет можно также и онлайн. Запись и справки по телефону: +7(811)272-45-74.