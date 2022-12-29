Культура

Рождественский спектакль «Вертеп» пройдет в Поганкиных палатах

Кукольный спектакль «Вертеп» пройдет в Поганкиных палатах в Пскове 3, 5 и 7 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В ходе представления гостям расскажут о праздновании Рождества Христова, познакомят зрителей с иконописной традицией и вертепным представлением под чудесное живое пение музейных актеров. С помощью кукол будут воссозданы события Рождества.

«Как и подобает, зло в лице царя Ирода будет наказано, и он жестоко поплатится за свои ужасные деяния, а зрители смогут разделить с участниками действия радость Рождественского чуда!» – рассказали в музее.

Спектакль пройдет 3 января в 13:00 и 17:00, 5 января в 12:00 и 14:00, 7 января в 19:00.

Место встречи: Фойе главного здания Псковского музея (улица Некрасова, 7).

Стоимость: 70 рублей за человека – дошкольники; 150 рублей за человека – школьники; 250 рублей за человека – студенты; 300 рублей за человека – взрослые. Доступна оплата по Пушкинской карте.

Купить билет можно онлайн.