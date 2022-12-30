Культура

Итоги конкурса «Кукарача» подвели в Псковской области

Организационный комитет конкурса для детей из детских домов и интернатных учреждений города Пскова и Псковской области «Кукарача» подвёл итоги мероприятия. Как и в прошлом году он прошёл в режиме онлайн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

«Конкурс состоялся в шестой раз и побил рекорды прошлых лет по своей масштабности. Принять участие в нём захотели 334 ребёнка, они отправили 243 заявки. Для сравнения, в предыдущие годы максимальное количество заявок не превышало 100-120», - рассказали в молодёжном центре.

Участниками фестиваля стали воспитанники 11 детских домов и интернатных учреждений Пскова и Псковской области в возрасте от 5 до 18 лет. Заявки были получены из Пскова, Опочки, Пыталово, Красногородска, Порхова, Воронцово, Великих Лук, Пушкинских Гор, Печор, Боброво.

В 2022 году организаторы видоизменили перечень номинаций фестиваля, чтобы у участников появилось больше возможностей раскрыть свои таланты. В этом году ребята могли продемонстрировать свои успехи в следующих номинациях:

«Голос»,

«Хореография»,

«Художественное слово»,

«Живопись»,

«Фотоискусство»,

«Инструментальное исполнительство»,

«Рукоделие»,

«Оригинальный жанр».

Мероприятие проводится в преддверии новогодних и рождественских праздников. Именно поэтому для всех работ в любой номинации определена общая тема – «Рождественское чудо», отметили в центре.

Самой многочисленной по заявкам стала номинация «Рукоделие». В адрес оргкомитета поступило более 100 заявок в данную номинацию, а наиболее актуальной она стала для детей в возрасте от 10 до 13 лет. «Участники подошли к своим работам с креативом и смогли продемонстрировать успехи в создании ёлки из макарон и газет, а также смастерили оленей с себя ростом. Таланты детей безграничны: они показывали свои умения в вязании крючком и крестиком, лепки из пластилина, поделке из бисера, вышивке лентами», - рассказали организаторы.

В этом году в конкурсе появилась новая номинация – «Инструментальное исполнение».

В номинации «Фотоискусство» участниками в формате фотокросса необходимо было за несколько дней подготовить ряд фотографий на заданные тематики, связанные с зимой, Дедом Морозом и новогодним волшебством.

«Важной частью фестиваля стала образовательная программа по тематикам номинаций. Участники смогли погрузиться в творческий процесс и получить полезные навыки, которые пригодятся в дальнейшем», - заметили в центре.

Преподаватель художественного отделения Детской школы искусств Людмила Назарой провела для участников занятие по созданию новогодних картин. Тому, как делать креативные фотографии на телефон, был посвящён мастер-класс от фотографа Антона Иванова. О том, как познать азы ораторского искусства можно было на встрече, которую провела мастер искусства речи Ирина Владимирова. Руководитель школы музыки «Полиритм» Мария Анисимова увлекла в творческий мир и познакомила с необычными и редкими музыкальными инструментами мира.

Члены жюри отсмотрели все работы, присланные на фестиваль, и определили победителей. Сейчас, в преддверии Нового года, организаторы объявили итоги конкурса и поздравили их с наступающими праздниками.

Наибольшее число призовых мест получили воспитанники Великолукской школы-интерната и Опочецкой школы-интерната. Также большую работу проделали участники из Центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, Печорского района. Они прислали 7 заявок, и 5 из них стали призёрами фестиваля.

Организатором фестиваля является Псковский областной центр народного творчества при содействии комитета по культуре Псковской области. Подготовку и проведение конкурса обеспечивают Псковский молодежный центр и Псковский городской молодежный центр администрации города Пскова.