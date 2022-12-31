Культура

Новую выставку открыли в «Михайловском» в канун Нового года

Новую выставку в канун празднования Нового года открыли в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, экспозиция называется «Первая встреча» и представляет поступления (приобретения и пожертвования) в фондовые коллекции заповедника, случившиеся в 2020 и 2021 годах.

Рудольф Кучеров. Зима в Михайловском. Февраль 1983 года. Из фондов музея-заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, за два года фонды «Михайловского» пополнились 779 предметами, имеющими историко-культурную и художественную ценность. Разумеется, что в новую экспозицию вошла лишь малая часть — всего 46 из них.

Для показа в этот раз авторы выставки выбрали произведения графики, фотографии, почтовые карточки первой трети прошлого столетия; по большей части всё это — иконография Михайловского и его окрестностей разных десятилетий. Есть на выставке и книжные издания из собрания псковского художника, основателя региональной школы графики Валентина Васильева с автографами поэта Михаила Дудина, художника Василия Звонцова, писателя и литературного критика Валентина Курбатова; жизнь и творчество всех этих выдающихся деятелей культуры неразрывно связаны с псковским Святогорьем, с музеем.

Выставка, отметили в «Михайловском», получилась весьма и весьма камерной. Такой формат был выбран ещё и потому, что местом для новой экспозиции стало весьма небольшое пространство: круглый зал анфилады выставочных залов заповедного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1).

Планируется, что выставка «Новая встреча» будет открыта для посетителей чуть менее двух месяцев — до конца будущего февраля.