Культура

Полонезу и мазурке обучат псковичей на новогоднем балу в Приказной палате

Новогодний бал в Псковском кремле состоится завтра, 3 января в 19:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Обучение самым популярным танцам (вальсу, мазурке и полонезу), антуражные новогодние фотозоны, где можно сделать памятные снимки, бальные салоны, которые познакомят вас с играми XIX века – все это ждет вас в Псковском кремле уже завтра», – отметили организаторы мероприятия.

Бал состоится также и 5 января в 19:00.

Стоимость: 1000 рублей с человека. Доступна оплата по Пушкинской карте. Купить билет онлайн можно по ссылке.

Запись и справки по телефону: +7(811)272-45-74.