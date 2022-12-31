Культура

«Чебурашка» поставил рекорд по кассовым сборам российских фильмов

Семейный фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» с Сергеем Гармашем и Ольгой Кузьминой в главных ролях, согласно данным ЕАИС, собрал больше 225 млн рублей за первый день проката — 1 января 2023 года.

Это рекордный результат, который оставил позади другие хиты новогоднего проката: фильмы «Последний богатырь: Корень зла» (156 млн), «Холоп» (147 млн), «Последний богатырь: Посланник тьмы» (142 млн) и «Викинг» (133 млн), сообщает «Газета.Ru».

В понедельник, 2 января, картина заработала еще большую сумму — 292 млн рублей (на момент написания новости). Общие сборы «Чебурашки» сейчас составляют 674 млн рублей, а число зрителей картины (также по сведениям ЕАИС) приближается к 2 миллионам.