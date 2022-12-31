Культура

От Моцарта до Легара: рождественские музыкальные вечера открываются в Тригорском

Традиционные рождественские концерты пройдут 4 и 5 января в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, «Рождественские вечера в русской усадьбе» в этом году проведут в Тригорском, в Зелёной гостиной дома-музея Осиповых и Вульфов — соседей и сердечных приятелей ссыльного Пушкина.

Борис Биргер. Пушкин в Тригорском (1956). Из фондов «Михайловского»

В программу нынешних «…Вечеров» вошли очень разные по характеру и времени создания вокальные и инструментальные миниатюры русских и зарубежных композиторов. Гости Тригорского услышат пьесы Вольфганга Амадея Моцарта, которого так любил Пушкин, младшего современника поэта Фридерика Шопена, Петра Чайковского, так часто обращавшегося к творчеству Пушкина, Сезара Франка, Франка Легара, многих других. Исполнят их псковские музыканты, хорошо известные постоянным посетителям «домашних концертов» в Пушкинском Заповеднике — Марина Мариненко (сопрано), Эдуард Банько (тенор), Иван Колбашов (фортепиано).

Не обойдутся музыкальные вечера и без стихов, а кроме того — без традиционных салонных дворянских забав пушкинского времени: литературных игр, шарад, даже танцев.

Напомним, что в «Михайловском» на эти каникулярные дни, вплоть до 8 января, запланированы и другие, многочисленные развлечения и познавательные программы: спектакли, музейные уроки, мастер-классы. С полной праздничной афишей (с указанием места, дня и времени проведения того или иного события, рекомендаций по возрасту для зрительской аудитории и другие) можно познакомиться на официальном сайте музея.