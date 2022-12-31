Культура

Михаил Ведерников подвел итоги года по нацпроекту «Культура»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подвел итоги года по нацпроекту «Культура». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«По направлению "Культура" одним из самых крупных проектов стала реконструкция дома культуры в поселке Смуравьево-2 Гдовского района. Местный дом культуры не работал несколько лет из-за аварийности здания. Новый дом культуры решили обустроить в здании бывшего военторга, на реконструкцию было выделено более 30 миллионов рублей. Получился настоящий культурный центр, где дети и взрослые смогут найти занятие по душе: обустроен концертный зал на 150 мест, кабинеты для творческих объединений, скоро появится и библиотека», - написал Михаил Ведерников.

Он добавил, что 4 автоклуба приобретены для Палкинского, Плюсского, Усвятского и Дновского районов.

«Они помогут организовать концертную деятельность в самых отдалённых населенных пунктах. Работа федеральной программы по закупке автоклубов завершена, но у нас без них осталось ещё 3 района. Проработаем возможность приобретения их из областного бюджета»,- заключил Михаил Ведерников.