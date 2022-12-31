Культура

Начались демонтажные работы большой звонницы Псково-Печерского монастыря

Демонтажные работы проходят в связи с начатой реставрацией внутри и снаружи Большой звонницы Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возроождение»

Обследовано помещение часозвона. Это место, где находится механизм часов. В этом помещении находился дежурный, управлявший звоном часов. Во время холодов помещение утеплялось подручными средствами. Они демонтированы.

Обнаружены старые детали часового механизма, которые хранились в помещении. Возведение звонницы было начато в 1523 году на месте старой деревянной. Большая звонница—одно из крупнейших архитектурных сооружений подобного типа.

Конструкция часозвона выполнена из дерева. Брус будет обработан, нижние венцы заменят в местах разрушения. Помещение утеплят с использованием современных технологий. Механизм часов находится в рабочем состоянии. Устройство, с помощью которого вращались стрелки, аккуратно снято и передано на хранение в обитель.