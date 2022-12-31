Елка главы города Пскова прошла в областном центре. ФОТО

Елка главы города Пскова прошла в областном центре сегодня, 6 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В ходе представления перед детьми выступил и поздравил их с новогодними праздниками глава города Борис Елкин. После чего прошел показ балета-сказки «Золушка» в исполнении детского хореографического коллектива «Щелкунчик» МБУК «ГКЦ».
Елка завершилась интерактивной программой в танцевальном зале с Дедом Морозом и Снегурочкой.
В конце мероприятия дети получили подарки и сделали коллективную фотографию с главой города и новогодними героями.