Культура

Елка главы города Пскова прошла в областном центре. ФОТО

Елка главы города Пскова прошла в областном центре сегодня, 6 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В ходе представления перед детьми выступил и поздравил их с новогодними праздниками глава города Борис Елкин. После чего прошел показ балета-сказки «Золушка» в исполнении детского хореографического коллектива «Щелкунчик» МБУК «ГКЦ».

Елка завершилась интерактивной программой в танцевальном зале с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В конце мероприятия дети получили подарки и сделали коллективную фотографию с главой города и новогодними героями.