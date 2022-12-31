Культура

О Рождестве в искусстве рассказал Псковский музей-заповедник

Встреча «Звезда Рождества» состоялась в Большом зале Картинной галереи Псковского музея-заповедника 6 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Посетители познакомились с произведениями искусства из фондохранилища музея, связанными с великим христианским праздником. После знакомства с произведениями живописи и скульптуры, гости посмотрели мультфильм Михаила Алдашина «Рождество». Просмотр состоялся при свечах в таинственном полумраке, отметили в учреждении.

Далее состоялось выступление фольклорного коллектива «Жарница», который познакомил зрителей с традиционными народными рождественскими колядками и песнопениями.

В завершении гостям вручили памятные подарки и рождественские открытки, специально подготовленные музеем к этой встрече.