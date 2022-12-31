Культура

На выставку к 100-летию образования СССР приглашают псковичей

Выставка, посвящённая 100-летию образования СССР, работает в главном здании Псковского музея-заповедника.

Фото: Telegram-канал «Наша Псковская область»

Здесь можно будет познакомиться с фрагментами музейных коллекций, где отражены этапы становления Советского Союза. Особенно интересным экспонатом является специальная памятная медаль, которая была выпущена к 100-летию СССР и передана в дар музею, сообщает Telegram-канал «Наша Псковская область».

Выставка работает на улице Некрасова, 7 в фойе второго этажа. Вход бесплатный.