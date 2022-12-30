Общество

Более половины россиян жалеют о распаде СССР и хотят его восстановления — ВЦИОМ

Более половины россиян жалеют о распаде СССР (58%) и желают его восстановления. Такие данные по результатам опроса представил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Не сожалеют 20% или каждый пятый; еще 13% отметили, что им это безразлично. В 2005 году сожалеющих было больше — 66%, а безразличных меньше — 6%, то есть эмоциональная оценка распада СССР «остывает», но очень медленно, заметили в центре.

Как отметили аналитики, дифференцирующим фактором отношения к распаду СССР являются поколенческие границы, личный опыт проживания в Советском Союзе. Наибольший уровень сожаления отмечен среди граждан старше 45 лет — 70% среди 45-59-летних и 81% среди тех, кому больше 60 лет. Молодое поколение россиян преимущественно спокойно относится к этому историческому событию — 40% 18-24-летних говорят о безразличии (в 3 раза чаще, чем россияне в целом), чувство сожаления испытывают не более 19%.

Чуть чаще сожаление по поводу распада СССР испытывают мужчины — 62% против 55% женщин.

Самооценка дохода — еще один фактор отношения к распаду СССР: среди недовольных материальным положением говорят о сожалении 67% против 50% среди довольных, об отсутствии сожаления — 13% против 26% среди довольных.

Иерархию причин, по которым россияне сожалеют о распаде СССР, возглавляет ощущение единства, сплоченности, дружбы — 26%, этот фактор доминирует с заметным преимуществом. Далее следуют стабильность, большая держава, лучшая жизнь (по 9%), отсоединение республик (9%). По 8% в этой группе указали на рост неприязни между республиками, войны и падение уровня жизни. По 7% назвали такие причины, как более высокий уровень социальной политики и экономики в СССР, наличие работы для всех граждан; бесплатная медицина и бесплатное образование фигурировали в 6% и 5% ответов соответственно. В меньшей степени в ответах шла речь о потере части территорий, закрытии границ, снижении численности населения, разрушении идеологии и низких ценах (по 4%). То есть главная причина ностальгии по СССР — чувство принадлежности к большому, дружному народу, ощущение себя частью великой державы.

Те же, кто не испытывает сожаления о распаде Советского Союза, аргументируют это прежде всего экономическими доводами, переходом к рыночной системе (16%). На втором месте вариант «прошлое не вернуть» (15%), столько же говорят о политических изменениях — переходе к демократии (15%); еще 9% сказали о падении железного занавеса и открытой внешней политике. Экономико-политическая конъюнктура современного российского общества выглядит более успешной в представлениях респондентов из этой группы, такие аргументы являются определяющими для них.

Половина россиян, как и в прошлом году, признались, что хотели бы восстановления Советского Союза — 48%. Показатель выше среди мужчин (53% против 44% среди женщин) и увеличивается с возрастом: в группе 60+ он достигает максимальных 58%, что в два раза больше по сравнению с молодыми россиянами 18-24 лет (27%). Еще один фактор — урбанизированность, жители села давали положительные ответы в 60% случаев (против 31% среди жителей обеих столиц). Не хотели бы восстановления СССР 37% наших сограждан. Это преимущественно молодежь 18-24 лет (54%), аудитория, довольная своими доходами (45%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (60%), городов-миллионников (47%), активные пользователи интернета (50%) и проживающие в Северо-Западном федеральном округе (45%).

Несмотря на то, что процент россиян, желающих восстановления СССР, выше, чем процент тех, кто его не хочет, большинство убеждены, что в наши дни это невозможно — 67%, два из трех. Верят в такую возможность треть наших сограждан — 27%. В 2006 году показатели были примерно такие же (69% не верили, 24% верили), в прошлом году россияне чаще давали отрицательные ответы — 72%.

Те, кто хотел бы восстановления СССР, верят в такую возможность в 4,3 раза чаще, чем те, кто этого не хочет, — 39% против 9%.

Сожалеющие о распаде СССР также чаще полагают, что возврат к Советскому Союзу еще возможен: 30% против 18% среди не сожалеющих.