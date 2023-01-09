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Культура

Творческая встреча с автором книг о князе Довмонте состоится в Пскове

09.01.2023 17:23|ПсковКомментариев: 0

Творческая встреча с автором книг о князе Довмонте, прозаиком, краеведом, членом Союза писателей России Тимофеем Рахманиным состоится в Пскове 17 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городского молодежного центра.

На встрече можно будет познакомиться с творческим путём писателя, задать интересующие вопросы и подробнее узнать об авторском историческом романе в трёх томах «Сказание о забытом князе», в художественной форме рассказывающем о знаменитом псковском князе Довмонте-Тимофее. Мероприятие состоится в молодёжном центре Пскова (улица Максима Горького, 15), начало – 15:00.

Чтобы стать участником встречи, необходимо указать свои ФИО, возраст и контактные данные в сообщениях группы духовно-нравственного направления.

Теги: #псков #Городской молодежный центр
Источник: Псковская Лента Новостей
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