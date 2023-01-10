Культура

КВН-викторину для юных писателей проводят в Псковской области

КВН-викторину «Вечно хранимый Ольгой святой…», посвященную 1120-летию со дня первого упоминания Пскова в летописи, проводит Псковский областной центр детского туризма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

«Уважаемые участники, в этом году мы предлагаем вам выполнить творческое задание и стать настоящими писателями-сказочниками. Просим вас написать сказку, где сказочные герои хотят узнать Псков и его историю, какие знаменитые люди проживали в нем, как жили простые люди, чем занимались, что выращивали, чем были знамениты, какой был быт псковичей. Например, может колобок захотел отправиться в путешествие в Псков или, узнав от бабушки про своё появление, решил узнать, что же такое короб и сусек, и узнал об псковской утвари и диалекте… Может, мужик поймал не золотую рыбку, а маленькую рыбку – снеток… Может, Курочка Ряба и вовсе не несла золотые яйца, а несла золотые псковские монеты и принесли ли они счастье старику и старухе… Может, вы напишите сказку, которую вам в детстве рассказывала ваша бабушка или мама, а мы ее совсем не знаем… Может, это будет совсем новая сказка…Ваша! И через много лет будут читать ваши сказки», - рассказали о задании организаторы.

Оцениваются юмор, оригинальность, творчество, интересное оформление работы.

Сказки необходимо направлять на электронную почту: kraeved60@yandex.ru до 1 февраля.

Возраст участников: 7-11 класс, в каждой команде должно быть 4 человека. Подробности по ссылке.