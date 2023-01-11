Культура

Послушать колядки смогут псковичи в областной библиотеке имени Курбатова

Рождественские святочные колядки исполнит вокальная группа «Брусника» в Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова 15 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

«Коллектив, в котором с большой любовью исполняют народные песни, существует около двух лет. Педагог Ольга Павленко смогла объединить людей разного возраста, с разным музыкальным уровнем для того, чтобы через песни они дарили себе и слушателям яркие эмоции», - рассказали в библиотеке.

Мероприятие начнется в 13:30 в актовом зале библиотеки.