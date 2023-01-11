Культура

Презентация книги Владимира Потресова состоится в Пскове 13 января

Презентация книги Владимира Потресова «Александр Сергеевич Потресов. Семейная хроника. XX век», которая посвящена автору книг и уникальной фотолетописи по истории псковской земли, состоится в Пскове 13 января в 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Центральной городской библиотеки.

На презентации состоится показ фильма «Гибель Арбата» и анимационного фильма «Собачья площадка» - экскурса в прошлое Москвы и биографию героя книги. На презентации также состоится встреча с художником книги Юлией Потресовой.

Новая книга представляет собою историю московской семьи Потресовых, в жизни которой отражается история страны в самые яркие и драматичные годы в первые три четверти XX века.

«Жизненную философию главного героя книги – счастливого человека, фотографа, писателя, путешественника Александра Потресова, можно обозначить словами известного барда: "Он жил километрами, а не квадратными метрами". Читая эту книгу, мы проникаемся ушедшим временем, жизнью шумных коммуналок, путешествуем, ходим вместе с героями по песку псковских деревень и по пыльному старому Арбату, слышим голоса с дальних берегов. Грустная и веселая, ироничная, добрая как жизнь, эта книга наполнена любовью к своему народу без ненужной патетики», – отметили организаторы встречи.

В этот вечер желающие смогут поучаствовать в автограф-сессии Владимира Потресова с книгой «Псков нашего детства» и ознакомиться со всей серией книг «Город нашего детства» издательства «ПАЛЬМИР».

Александр Потресов (1902 — 1972) — известный советский фотограф, художник, писатель и путешественник. Родился в Москве в семье Сергея Потресова (1870—1953) — журналиста, театрального и литературного критика, официального обозревателя Московского Художественного театра, известного под псевдонимом Сергей Яблоновский, который входил в Комиссию по организации Русского народного университета в Париже и долго преподавал в нём (1921—1940).

Расцвет творчества Александра Потресова как фотографа произошел уже в послевоенные годы. Им созданы большие галереи фоторабот об архитектурных шедеврах Москвы, Ленинграда, Пскова, Новгорода, Владимира, Суздаля, Ростова.