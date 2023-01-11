Культура

Псковичи могут стать участниками международного фестиваля музыки и танца

Жители Псковской области могут подать заявки на участие в XXIX Международном фестивале музыки и танца «Мы дети твои, Россия!». Это традиционный проект автономной некоммерческой организации поддержки и развития творческих инициатив «Союза талантов», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс проходит в номинациях: вокал, хореография, хоры, хоровые ансамбли, инструментальное искусство, «Мир без границ». Возраст участников - от 5 до 35 лет.

В состав жюри по традиции войдут народные артисты, заслуженные деятели искусств России, профессорский состав, академики, эксперты международного уровня, в их числе ведущие педагоги Музыкального училища имени Гнесиных, солисты Большого театра России, Кремлевского балета. В рамках фестиваля-конкурса также будет вестись образовательная программа по хореографии, вокалу и инструментальному исполнительству.

Финал Международного фестиваля музыки и танца пройдет с 31 мая по 1 июня в Колонном зале Дома Союзов Москвы. Мероприятие запланировано в рамках Международного Дня Защиты детей. Победители проекта примут участие в гала-концерте и выступят на одной сцене с популярными звездами эстрады и кино.

Заявки на участие принимаются до 23 мая по телефону +7 (929) 008-59-88, по адресу электронной почты: festival@souztalantov.com Заполнить заявку также можно на сайте.

Творческий проект АНО «Союз талантов» на территории Российской Федерации работает с 2004 года. Он создан для поиска лучших дарований в регионах России, продвижения молодых талантов, поддержки культуры в регионах и малых городах России, а также творческой деятельности с детьми-инвалидами и детьми из малообеспеченных семей.