Культура

Псковичей приглашают на литературно-художественную программу «Звезда и смерть Фёдора Сологуба»

Библиотеатр «Прямая речь» библиотеки имени Курбатова приглашает на литературно-художественную программу «Звезда и смерть Фёдора Сологуба». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Программа посвящена 160-летию Федора Сологуба. В нелегкой своей жизни Фёдор Сологуб любил повторять: «Слава Богу, что есть стихи, остальное всё переможется».

«Пожалуй, читатель более всего Сологуба знает, как автора "Мелкого беса". Но знаток поэзии Серебряного века непременно вспомнит его стихи, наполненные символами, сквозь мрачность которых нет-нет, да и проскользнёт романтический дух», - прокомментировали библиотекари.

Его творчество было понятно и созвучно Александру Блоку, поэту-символисту. Оба стояли у истоков символистского направления. Оба были петербуржцами, всей полнотой души и сознания постигая величие и мрачность града Петра.

В монографии о Блоке Нина Берберова скажет о Сологубе: «Сологуб, замечательный поэт, был одним из тех талантов, чье развитие сокрыто ото всех. Однажды они являются в литературу уже сложившимися и умудренными поэтами. Все их творчество несет на себе отпечаток зрелости. Вдали от шума, от борьбы партий, школ, тщеславий, живут они своей таинственной жизнью, замкнутые, скрытные; их называют брюзгами, несносными, противными. Настоящая слава приходит к ним через много лет после их смерти. С первой же встречи они с Блоком прониклись друг к другу симпатией и между ними установилось взаимопонимание. Иванов – это пиршество ума; Сологуб – чистая поэзия».

Библиотеатр «Прямая речь» - это проект Регионального центра чтения Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова. В прошлом году он отметил 10-летие.