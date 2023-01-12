Культура

Встреча с бардами пройдет в псковской историко-краеведческой библиотеке

Музыкально-поэтическое мероприятие под названием «Новогоднее настроение» состоится в псковской Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва сегодня, 13 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Фото: Псковская городская библиотека

В программе участвуют известные псковские поэты, в том числе барды (авторы-исполнители собственных стихотворений под гитару): Игорь Плохов, Белла Коваленко, Владимир Зарубин, Алексадр Косарев, Мила Арестова, Валерий Мухин.

Встреча начнётся в 17.00 в читальном зале библиотеки по адресу Октябрьский проспект, 19А.

Формат – «свободный микрофон». Участники исполнят как произведения собственного сочинения, так и известные туристские песни, песни из советских кинофильмов, хиты советской эстрады.