Культура

Псковичи могут пополнить коллекцию музея старыми елочными игрушками

Накануне Старого Нового года музейщики обращаются к жителям Пскова и Псковской области с просьбой принять участие в пополнении коллекции елочных игрушек. Музей с благодарностью примет в дар елочные украшения, которые были сделаны до конца 80-х годов XX-го века. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповденика.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«Материал игрушек не имеет значения. Самые редкие войдут в музейную фондовую коллекцию, остальные будут использоваться в культурно-просветительских мероприятиях для детей», - прокомментировали в музее.

Сейчас во Дворе Постникова работает выставка «До Нового года не трогать!», которая пользуется успехом у псковичей. Только за несколько недель ее посетило свыше 100 человек. Выставка была сделана во многом с помощью предметов из личных коллекций сотрудников, так как собственный фонд елочных украшений ограничен. В музее надеются, что жители города откликнутся и помогут сделать следующие детские новогодние мероприятия ярче и красочнее.

Передать елочные украшения музею можно до 27 января в музейной мастерской Палат у Сокольей башни (Дом Ксендза, Комсомольский переулок, 7) с понедельника по воскресенье с 11:00 до 18:00 (вторник – выходной день). Каждый даритель получит пригласительный билет на авторскую экскурсию на выставку «До Нового года не трогать!», где и будет установлена елка с подаренными вами игрушками. Экскурсия состоится 28 января 2023 года во Дворе Постникова.

Пригласительный билет также даст право участвовать в лотерее среди дарителей, по результатам которой счастливчики получат памятные подарки от Псковского музея-заповедника.