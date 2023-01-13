Культура

Великолукский мемориальный музей отметил день рождения Софьи Ковалевской

Сегодня, 15 января, день рождения Софьи Васильевны Ковалевской. Об этом написали в сообществе музея социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Мемориальный музей-усадьба С.В. Ковалевской

«Наш музей, внесённый в каталог "Музеи мира" под номером 506, по-прежнему продолжает оставаться единственным, посвящённым первой женщине-профессору математики Софье Васильевне Ковалевской,» – рассказали в музее.

Представители мемориального музея поблагодарили всех, кто посетил музей в 2022 году и подвели итоги работы за год.

«6053 посетителя, из них 911 посетителей по Пушкинской карте. 357 экскурсий, 15 культурно-просветительских мероприятий, 3 выставки, 826 подписчиков в социальной сети «ВКонтакте», 170 постов, 4 видеосюжета на областном и великолукском телевидении, 3 радио-эфира и бесчисленное множество положительных эмоций!», – заключили в музее.