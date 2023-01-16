Культура

Творческую мастерскую «Путь, выбранный однажды…» представили в Пскове

Культурно-просветительский и образовательный проект «Творческая мастерская "Путь, выбранный однажды…"» представили учащимся, преподавателям и любителям народной музыки в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 15 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Инициатор проекта – Псковская областная филармония при поддержке комитета по культуре Псковской области и Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Цель проекта - сохранение и развитие традиций исполнительства на русских народных инструментах, а также привлечение ведущих российских специалистов к творческому сотрудничеству с музыкантами и педагогами Псковщины.

Открыл мероприятие сольный концерт лауреата Всероссийских и Международных конкурсов, ведущего солиста Государственного академического ансамбля «Россия» имени Л. Зыкиной Олега Пискунова (балалайка) в сопровождении Татьяны Пискуновой (фортепиано).

В программе концерта прозвучали Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини в переложении для балалайки и фортепиано, вторая и третья части «Славянского концерта-фантазии» Александра Цыганкова, Каприс №24 для балалайки соло Павла Нечепоренко, обработка русской народной песни «Гляжу в озера синие» из кинофильма «Тени исчезают в полдень» Леонида Афанасьева.

По окончании концерта зрители получили уникальную возможность общения с музыкантом, отметили в колледже.

Олег Пискунов рассказал об истоках возникновения в России профессиональной школы игры на балалайке, её наиболее известных представителях, а также поделился собственным опытом в достижении творческих и исполнительских задач.

Завершил встречу мастер-класс Олега Пискунова с учащимися по классу балалайки. Участниками мастер-класса стали учащиеся ДМШ №2 имени М. П. Мусоргского Кирилл Евдаков и Роман Евдаков (преподаватель Алла Мельник), учащиеся Новоржевской ДШИ имени Б. С. Трояновского Милана Полковникова и Владимир Глебов (преподаватель Лариса Кондратьева), учащийся ДМШ №1 имени М. П. Мусоргского города Великие Луки Семен Новиков (преподаватель Марина Малышева), учащийся ДМШ №1 имени Н. А. Римского-Корсакова Макар Санников (преподаватель Константин Абабков), учащийся ДМШ №4 Павел Полуянов (преподаватель Наталья Волкова).

В колледже добавили, что в качестве зрителей мероприятий проекта были приглашены студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, учащиеся и преподаватели ДМШ и ДШИ Пскова и области, сотрудники Псковского областного центра народного творчества.