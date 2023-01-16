Культура

День музейного селфи проходит в Пскове

18 января будет отмечаться День музейного селфи – международный флешмоб фотосессий в музее. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Уже несколько лет подряд в этот день пользователи социальных сетей по всему миру делятся собственными фотографиями с музейными экспонатами.

Псковский музей-заповедник приглашает присоединиться к международной акции «Музейное селфи». Принять участие в этой акции может любой желающий – достаточно прийти в музей, найти свой любимый экспонат, сделать селфи на его фоне и поделиться снимками на своей странице в соцсети или в комментариях под постом с хештегами #MuseumSelfie, #МузейноеСелфи, #Псковскиймузей.