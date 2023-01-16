Культура

Серию фотографий военного фотокорреспондента Владимира Гребнева представил псковский музей

17 января отмечается 80-летняя годовщина освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков. К этому событию Псковский музей-заповедник представляет серию фотографий военного фотокорреспондента Владимира Гребнева. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея заповедника; Советские пулеметчики ведут уличные бой в городе Великие Луки. Калининский фронт, зима 1943 года.

«Во время боев за Невель в октябре 1943 года старший лейтенант Владимир Гребнев со стрелками-десантниками на броне танка 78-й танковой бригады, вошел в город, сделал более 20 снимков. Впоследствии из его фотографий были подготовлены фотовыставки "Бои за Великие Луки" и "Бои за Невель"», – отметил старший научный сотрудник сектора современной истории Псковского музея-заповедника Юрий Конов.

За создание фотовыставки «Бои за Великие Луки», «Бои за Невель» старший лейтенант фотокорреспондент армейской газеты «Фронтовик» 3-й Ударной Армии был награжден орденом Красной Звезды.

Фотографии:

Бои в городе Великие Луки – пулеметчики меняют огневую позицию. Калининский фронт, 1943 год

Отделение сержанта Ф.П. Василенко занимает новый боевой рубеж в уличных боях за город Великие Луки. Калининский фронт, зима 1943 год

Средний фашистский танк, закопанный в землю и превращенный в дот – захваченный воинами. Калининский фронт, 1943 год

Артисты Азербайдбанской государственной филармонии выступают перед воинами, наступающими на Запад. Второй Прибалтийский фронт, 1944 год