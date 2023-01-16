Культура

Псковский губернатор вместе с волонтерами посетил выставку «Чести своей никому не отдам»

Новая выставка «Чести своей никому не отдам», посвященная 210-летию победы русской армии и роли псковичей в Отечественной войне 1812 года, открылась сегодня в Псковском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. Экспозицию осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В музейный комплекс «Двор Постникова» глава региона пришел вместе с волонтерами — лучшими представителями добровольческого движения области.

О главной идее и самых интересных экспонатах выставки гостям рассказала директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светлана Мельникова. Свое название выставка получила по девизу Honoreum meum nemini dabo, выгравированному на мече псковского князя Всеволода-Гавриила. Меч XV века впервые после длительного перерыва представлен широкой публике, это реплика утраченного оружия 12 века.

В центре экспозиции — фигура русского генерала-фельдмаршала, героя Отечественной войны 1812 года Петра Витгенштейна. Под его руководством 18 — 19 июля 1812 года на границе Псковской и Витебской губерний были разбиты французские войска, после чего Наполеон отказался от похода на города Великие Луки, Псков и Санкт-Петербург.

На выставке также представлены портреты псковичей, прославившихся в сражениях Отечественной войны — генерал-фельдмаршала М. И. Голенищева-Кутузова, генерала П. П. Коновницына и других.

В витринах — русское холодное и огнестрельное оружие того времени. Среди них — парадная офицерская шпага начала XIX века, переданная музею в дар губернатором Михаилом Ведерниковым в 2020-м году. Здесь же псковичи и гости города могут увидеть подлинное знамя Псковского ополчения с изображением Успения Пресвятой Богородицы — реликвию Михайловского собора Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, возведенного в честь победы в войне 1812 года.

Уникальные документы и предметы быта начала 19 века также являются неотъемлемой частью экспозиции.

«Выставка основательная. В ее составе предметы из фонда Псковского музея-заповедника, Эрмитажа и Третьяковской галереи, а также экспонаты, переданные таможней и ФСБ. Документы предоставил Государственный архив Псковской области. Думаю, что год, как минимум, она должна тут отработать», — отметила директор музея.

«Необходимо, чтобы все наши школьники и студенты обязательно на ней побывали», — добавил Михаил Ведерников. Также он предложил дополнить экспозицию кадрами документально-художественного фильма «Неизвестный герой» о непростой судьбе уроженца Псковской земли, героя Отечественной войны 1812 года генерала П. П. Коновницына.