Выставка «Чести своей никому не отдам»: уникальные реликвии войны 1812 года в Пскове

Выставку «Чести своей никому не отдам», приуроченную к 210-летию победы русской армии в Отечественной войне 1812 года, презентуют в Псковском музее-заповеднике сегодня, 18 января. На ней представлено около сорока предметов - непосредственных участников военных действий. Возможность прикоснуться к каким уникальным реликвиям появилась у псковичей и как на выставке оказался мундир, в котором щеголял артист Игорь Костолевский в кинофильме «Звезда пленительного счастья» (1975 год), – в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.
Главной темой выставки является весомый вклад Псковской земли в дело победы в Отечественной войны 1812 года, отметила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Она подчеркнула, что учреждение не могло пройти мимо такой знаменательной даты - 210 лет со дня победы Российской империи над Наполеоном Бонапартом.
Названием выставки послужили слова, выгравированные на мече псковского князя Всеволода-Гавриила, которыми позднее Александр I повелел дополнить герб Петра Витгенштейна – центральной фигуры всей экспозиции – «Honoreum meum nemini dabo», что в переводе с латыни означает «чести своей никому не отдам». Этот меч впервые после длительного перерыва представлен широкой публике. Как утверждают специалисты, он изготовлен в XIV веке и является репликой утраченного более древнего оружия XII века.
Помимо оружия на выставке нашли место и отражающие быт того времени экспонаты, например, образцы фарфоровой посуды – супницы с изображениями Наполеона и его приближенных лиц, а также уникальные документы того времени.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон разрешил целый год экспонировать на выставке хоругвь (знамя) Псковского ополчения из Псково-Печерского монастыря с изображением Успения Пресвятой Богородицы. Знамя было передано монастырю Псковским дворянским собранием в 1820 году. Теперь у псковичей и гостей города появилась возможность воочию лицезреть уникальную реликвию псковской земли.
Ранее кандидат исторических наук, начальник исторического отдела Псковского музея-заповедника Максим Колпаков назвал её самым ярким и изящным образцом французского вооружения.
Также одним из самых «звёздных» предметов в палатах Постникова стал мундир, который носил советский актер, народный артист РФ Игорь Костолевский в картине «Звезда пленительного счастья». Как сообщила куратор и создатель выставки Надежда Васильева, реквизитный костюм Преображенского полка музею предоставила киностудия «Ленфильм».
Также в пространстве зала место нашлось и предметам интерьера крестьянской избы. По замечанию куратора выставки, простой народ часто незаслуженно находился за занавесом при чествовании, а ведь во времена Отечественной войны псковское крестьянство отдало на нужды армии шесть тысяч подвод, которые так необходимы в сельском хозяйстве - колоссальная жертва.
На выставке экспонированы предметы из фонда Псковского музея-заповедника, Эрмитажа, Третьяковской галереи, музея-заповедника «Гатчина», а также документы из Государственного архива Псковской области. Также представлены переданные таможней и ФСБ церемониальный меч, сабля и тесак.
Выставка «Чести своей никому не отдам» будет работать во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2) с 18 декабря. Официальное открытие состоится в 16:00. Прорабов год, имеет шансы стать постоянной экспозицией Псковского музея-заповедника.
Мария Королёва