Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Сквер вдоль Сиреневого бульвара
Газ в быту
Господин Рейтингомер
Новая «Пчёлка» в Пскове
Политические итоги-2022
100 псковских миллионеров
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
Догазификация курс на ускорение
о псковском футболе
Капремонт на округе №15
показания электросчетчиков
Цифровая гигиена для детей
в Кремль платно
 
 
 
ещё Культура 16.01.2023 17:300 Псковичей приглашают на день открытых дверей в музей-квартиру Спегальского 18.01.2023 10:110 Выставка «Чести своей никому не отдам»: уникальные реликвии войны 1812 года в Пскове 17.01.2023 22:330 СОБЫТИЕ. Выставка «Чести своей никому не отдам» 17.01.2023 21:000 Стать автором открытки к 23 февраля для лимитированной серии предлагают псковичам 17.01.2023 18:020 Серию фотографий военного фотокорреспондента Владимира Гребнева представил псковский музей 17.01.2023 18:000 Учащиеся псковской музыкальной школы стали лауреатами конкурса «Певческие ассамблеи»
 
 
 
Самое популярное 11.01.2023 08:565 «Дома зашатались от взрывной волны»: лёд треснул на Псковском озере 11.01.2023 16:460 Названы обстоятельства гибели учителя технологии псковского лицея №8 11.01.2023 13:370 Погиб учитель технологии псковского лицея №8 12.01.2023 20:332 Смертельное ДТП произошло в Псковском районе 13.01.2023 14:340 Погиб заведующий гинекологическим отделением Псковской городской больницы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Выставка «Чести своей никому не отдам»: уникальные реликвии войны 1812 года в Пскове

18.01.2023 10:11|ПсковКомментариев: 0

Выставку «Чести своей никому не отдам», приуроченную к 210-летию победы русской армии в Отечественной войне 1812 года, презентуют в Псковском музее-заповеднике сегодня, 18 января. На ней представлено около сорока предметов - непосредственных участников военных действий. Возможность прикоснуться к каким уникальным реликвиям появилась у псковичей и как на выставке оказался мундир, в котором щеголял артист Игорь Костолевский в кинофильме «Звезда пленительного счастья» (1975 год), – в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

 

Главной темой выставки является весомый вклад Псковской земли в дело победы в Отечественной войны 1812 года, отметила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Она подчеркнула, что учреждение не могло пройти мимо такой знаменательной даты - 210 лет со дня победы Российской империи над Наполеоном Бонапартом.

«Псковская земля не была задействована в военных действиях, но её вклад в победу невозможно переоценить. Об этом свидетельствуют имена Витгенштейна, которого называли спасителем Санкт-Петербурга и защитником Псковской губернии, Голенищева-Кутузова, других военачальников, подвиг крестьянства, которое помогало не только подводами, провиантом, но и выставило огромное количество ополченцев. Это время овеяно для нас неким романтизмом, потому что мы представляем блестящих драгунов, гусаров, офицеров, кирасиров, прекрасных женщин, которые благословляли их на победу, но это была самая настоящая война с болью и кровью. Но победа в ней была свидетельством мужества русского воинства и его великого духа», – уверена Светлана Мельникова.

Названием выставки послужили слова, выгравированные на мече псковского князя Всеволода-Гавриила, которыми позднее Александр I повелел дополнить герб Петра Витгенштейна – центральной фигуры всей экспозиции – «Honoreum meum nemini dabo», что в переводе с латыни означает «чести своей никому не отдам». Этот меч впервые после длительного перерыва представлен широкой публике. Как утверждают специалисты, он изготовлен в XIV веке и является репликой утраченного более древнего оружия XII века.

Всего в зале представлено около сорока уникальных экспонатов – собственных предметов непосредственных участников боевых действий. Пространство выставки объединяет искусство оружейных мастеров России, Франции, Англии, Германии, Швеции, представленное образцами холодного и огнестрельного оружия. Посетители смогут познакомиться с французскими пехотными ударно-кремневыми ружьями начала XIX века, увидеть кремневый кавалерийский пистолет образца 1809 года, изготовленный в Туле, а также узнать, в чем заключалась уникальность мушкетонов, которые были на вооружении русской армии в тот период

Помимо оружия на выставке нашли место и отражающие быт того времени экспонаты, например, образцы фарфоровой посуды – супницы с изображениями Наполеона и его приближенных лиц, а также уникальные документы того времени.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон разрешил целый год экспонировать на выставке хоругвь (знамя) Псковского ополчения из Псково-Печерского монастыря с изображением Успения Пресвятой Богородицы. Знамя было передано монастырю Псковским дворянским собранием в 1820 году. Теперь у псковичей и гостей города появилась возможность воочию лицезреть уникальную реликвию псковской земли.

 


Кроме того, губернатор Михаил Ведерников предоставил музею парадную шпагу высших офицерских чинов начала XIX века производства немецкой фирмы «Золинген» и поныне действующей, сейчас она занимается выпуском бритвенных станков и маникюрных приспособлений из стали.

Ранее кандидат исторических наук, начальник исторического отдела Псковского музея-заповедника Максим Колпаков назвал её самым ярким и изящным образцом французского вооружения.

Также одним из самых «звёздных» предметов в палатах Постникова стал мундир, который носил советский актер, народный артист РФ Игорь Костолевский в картине «Звезда пленительного счастья». Как сообщила куратор и создатель выставки Надежда Васильева, реквизитный костюм Преображенского полка музею предоставила киностудия «Ленфильм».

Также в пространстве зала место нашлось и предметам интерьера крестьянской избы. По замечанию куратора выставки, простой народ часто незаслуженно находился за занавесом при чествовании, а ведь во времена Отечественной войны псковское крестьянство отдало на нужды армии шесть тысяч подвод, которые так необходимы в сельском хозяйстве - колоссальная жертва.

«Мы организовали выставку так, чтобы вспомнить всех участников Отечественной войны: и дворян, и купечество, и крестьян. На выставке помимо того, что представлены предметы быта, имеются ещё и портреты простого народа. Сам художник Волчанинов Иван Васильевич произошёл из Торопецкого уезда, а работа, которая его и прославила, "Благословение ополченца", написана в 1812 году. Он продолжил сюжет и написал ещё одно полотно – "Возвращение ополченца". На выставке экспонированы репродукции этих картин», – отметила Надежда Васильева.
 

На выставке экспонированы предметы из фонда Псковского музея-заповедника, Эрмитажа, Третьяковской галереи, музея-заповедника «Гатчина», а также документы из Государственного архива Псковской области. Также представлены переданные таможней и ФСБ  церемониальный меч, сабля и тесак.

Выставка «Чести своей никому не отдам» будет работать во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2) с 18 декабря. Официальное открытие состоится в 16:00. Прорабов год, имеет шансы стать постоянной экспозицией Псковского музея-заповедника.

Мария Королёва

Теги: #выставка #Псковский музей-заповедник #война
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу о полном запрете деятельности коллекторов?
В опросе приняло участие 123 человека
18.01.2023, 11:120 Чистота в городе прежде всего зависит от его жителей – директор псковского «Экопрома» 18.01.2023, 11:050 Шесть пляжей обустроили в Псковской области по нацпроекту 18.01.2023, 11:050 Советы дизайнера: как псковичам создать стильный интерьер 18.01.2023, 10:530 Водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП в Великих Луках
18.01.2023, 10:420 Как 2022 год сложился для Островского района, расскажет Дмитрий Быстров в эфире «ПЛН FM» 18.01.2023, 10:410 Депутат назвала псковским собаководам единственный способ сделать дворы чище 18.01.2023, 10:380 Псковичи опять раскупили все билеты на спектакль о романтичной женщине 18.01.2023, 10:360 Великолукский район отмечает 79-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков
18.01.2023, 10:260 Пешехода насмерть сбили в псковских Крестах 18.01.2023, 10:240 О визите медведя на избирательный участок в островской деревне рассказали псковичам 18.01.2023, 10:200 «Беседка»: Наталия Дубровская об итогах работы Изборского музея и о планах на 2023 год 18.01.2023, 10:180 Псковские ЗАГСы зарегистрировали около ста актов гражданского состояния в праздники
18.01.2023, 10:160 Власти Пскова напомнили о недопустимости утилизации собачьих фекалий в урны для мусора 18.01.2023, 10:110 Выставка «Чести своей никому не отдам»: уникальные реликвии войны 1812 года в Пскове 18.01.2023, 10:010 Как устроить детский день рождения дома: дельные советы для псковичей 18.01.2023, 10:000 Время выхода программ JoyСтики и Саймон-шоу изменилось на Радио Energy
18.01.2023, 09:550 Годовую премию получил каждый третий пскович − опрос 18.01.2023, 09:510 Автомобиль врезался в здание в Невеле 18.01.2023, 09:440 80-летие со Дня прорыва блокады Ленинграда отмечают в России 18 января 18.01.2023, 09:350 Банкам из дружественных стран хотят разрешить открывать филиалы в РФ
18.01.2023, 09:243 Более 60% россиян одобряют военную подготовку с 5 класса 18.01.2023, 09:180 Новогодние фото и видео привели к увеличению трафика в сети билайн почти на четверть 18.01.2023, 09:150 Крещенские купания - 2023: где окунуться, как подготовиться, кому нельзя 18.01.2023, 09:090 У православных наступил крещенский сочельник
18.01.2023, 09:062 В Пскове появилась мини-резиденция Бабы Яги. ФОТО 18.01.2023, 09:010 Неисправность отопительной печи стала причиной возгорания хозпостройки в Пыталовском районе 18.01.2023, 08:450 Эксперты рассказали, где проще всего найти работу в Псковской области 18.01.2023, 08:310 Старейшая жительница планеты умерла менее чем за месяц до 119-летия
18.01.2023, 08:190 В Госдуме готовы обсудить временную отмену ОСАГО 18.01.2023, 08:120 Второй этаж здания на Рижском проспекте продают в Пскове за 25,7 миллионов рублей 18.01.2023, 08:080 В Псково-Печерском монастыре меняют подземные коммуникации методом горизонтального бурения 18.01.2023, 07:491 В России появилась новая схема мошенничества с жильем
18.01.2023, 07:240 Энергетики диагностируют проблему коротких замыканий на линии уличных фонарей в Пскове 18.01.2023, 07:011 В России на фоне дефицита кадров вырос спрос на их «аренду» 17.01.2023, 22:330 СОБЫТИЕ. Выставка «Чести своей никому не отдам» 17.01.2023, 22:100 Псковские школьники прошли отборочный этап всероссийского конкурса «Лига лекторов»
17.01.2023, 22:000 Добровольца наградили за поисковую работу в себежской Идрице 17.01.2023, 21:430 Первой в России женщине-машинисту доверили водить поезд дальнего следования 17.01.2023, 21:200 Более 2 тонн продукции животного происхождения ввезли на территорию РФ через Псковскую область в период праздников 17.01.2023, 21:150 Великолучанки связали почти сорок пар носков в рамках акции «Тепло родного дома»
17.01.2023, 21:000 Стать автором открытки к 23 февраля для лимитированной серии предлагают псковичам 17.01.2023, 20:420 Михаил Ведерников подписал распоряжение об организации безопасности людей во время крещенских купаний 17.01.2023, 20:400 Более 20 медалей привезли псковские легкоатлеты с соревнований в Ярославле 17.01.2023, 20:200 Опубликовано расписание богослужений в Псково-Печерском монастыре на Крещение
17.01.2023, 20:130 Посвящённый 80-й годовщине освобождения города праздничный концерт состоялся в Великих Луках 17.01.2023, 20:050 Михаил Ведерников: 99% — лучший результат за все время реализации нацпроектов в Псковской области 17.01.2023, 20:000 Глухонемого псковича в вязаной шапке продолжает разыскивать полиция 17.01.2023, 19:430 Педиатр предупредила об опасности купания детей в проруби на крещение
17.01.2023, 19:400 Росгвардейцы изъяли 10 единиц оружия в Псковской области 17.01.2023, 19:191 Новая баня возобновит работу в Пыталово с 21 января 17.01.2023, 19:000 Специальную выплату медработникам начнет предоставлять Социальный фонд в феврале 17.01.2023, 18:560 Два автомобиля столкнулись на мосту имени Александра Невского в Пскове
17.01.2023, 18:441 Почти вполовину увеличилась сумма онлайн-покупок на одного жителя Псковской области 17.01.2023, 18:330 Построить площадку для выгула собак на деньги ТОСа предложили псковичам 17.01.2023, 18:272 Рабочую группу по военно-патриотическому воспитанию создадут псковские общественники 17.01.2023, 18:162 Опрос ПЛН-ТВ: Каких перемен ждут псковичи в 2023 году?
17.01.2023, 18:150 Богатейший источник информации об истории края показал Государственный архив Псковской области 17.01.2023, 18:121 Великолучанин незаконно зарегистрировал двух иностранцев 17.01.2023, 18:120 Псковские росгвардейцы примут участие в обеспечении общественного порядка во время празднования Крещения 17.01.2023, 18:080 Задать эксперту вопросы об алиментах смогут псковичи 25 января
17.01.2023, 18:072 Набитый немаркированными сигаретами микроавтобус изъяли псковские таможенники 17.01.2023, 18:040 Вопросы безопасности использования газа обсудили в администрации Палкинского района 17.01.2023, 18:030 Минздрав призвал страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями россиян отказаться от Крещенских купаний 17.01.2023, 18:020 Серию фотографий военного фотокорреспондента Владимира Гребнева представил псковский музей
17.01.2023, 18:000 Учащиеся псковской музыкальной школы стали лауреатами конкурса «Певческие ассамблеи» 17.01.2023, 17:590 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 17 января 17.01.2023, 17:581 Псковский облсовпроф подвёл итоги работы своей инспекции труда в 2022 году 17.01.2023, 17:550 Более 170 мероприятий проекта «Культура для школьников» пройдет в Псковской области
17.01.2023, 17:550 Пять кошек и собака съели ногу умершей хозяйки в российском городе 17.01.2023, 17:530 Вывоз мусора затруднён в Псковской области из-за наледи на дорогах 17.01.2023, 17:531 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: А вы знаете, все еще будет... 17.01.2023, 17:500 До 500 тысяч рублей могут получить ТОСы Псковской области на реализацию проектов
17.01.2023, 17:490 Глава Минздрава заявил о влиянии COVID-19 на репродуктивное здоровье нации 17.01.2023, 17:440 Псковская область в прошлом году приняла порядка 450 тысяч туристов 17.01.2023, 17:390 Мораторий на проверки бизнеса не даёт штрафовать владельцев собак — Александр Грацкий 17.01.2023, 17:330 ЗАГСы Пскова и Великих Лук отменили выходной 23 февраля из-за красивой даты
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru