Культура

Выставка «Чести своей никому не отдам»: уникальные реликвии войны 1812 года в Пскове

Выставку «Чести своей никому не отдам», приуроченную к 210-летию победы русской армии в Отечественной войне 1812 года, презентуют в Псковском музее-заповеднике сегодня, 18 января. На ней представлено около сорока предметов - непосредственных участников военных действий. Возможность прикоснуться к каким уникальным реликвиям появилась у псковичей и как на выставке оказался мундир, в котором щеголял артист Игорь Костолевский в кинофильме «Звезда пленительного счастья» (1975 год), – в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Главной темой выставки является весомый вклад Псковской земли в дело победы в Отечественной войны 1812 года, отметила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Она подчеркнула, что учреждение не могло пройти мимо такой знаменательной даты - 210 лет со дня победы Российской империи над Наполеоном Бонапартом.

«Псковская земля не была задействована в военных действиях, но её вклад в победу невозможно переоценить. Об этом свидетельствуют имена Витгенштейна, которого называли спасителем Санкт-Петербурга и защитником Псковской губернии, Голенищева-Кутузова, других военачальников, подвиг крестьянства, которое помогало не только подводами, провиантом, но и выставило огромное количество ополченцев. Это время овеяно для нас неким романтизмом, потому что мы представляем блестящих драгунов, гусаров, офицеров, кирасиров, прекрасных женщин, которые благословляли их на победу, но это была самая настоящая война с болью и кровью. Но победа в ней была свидетельством мужества русского воинства и его великого духа», – уверена Светлана Мельникова.

Названием выставки послужили слова, выгравированные на мече псковского князя Всеволода-Гавриила, которыми позднее Александр I повелел дополнить герб Петра Витгенштейна – центральной фигуры всей экспозиции – «Honoreum meum nemini dabo», что в переводе с латыни означает «чести своей никому не отдам». Этот меч впервые после длительного перерыва представлен широкой публике. Как утверждают специалисты, он изготовлен в XIV веке и является репликой утраченного более древнего оружия XII века.

Всего в зале представлено около сорока уникальных экспонатов – собственных предметов непосредственных участников боевых действий. Пространство выставки объединяет искусство оружейных мастеров России, Франции, Англии, Германии, Швеции, представленное образцами холодного и огнестрельного оружия. Посетители смогут познакомиться с французскими пехотными ударно-кремневыми ружьями начала XIX века, увидеть кремневый кавалерийский пистолет образца 1809 года, изготовленный в Туле, а также узнать, в чем заключалась уникальность мушкетонов, которые были на вооружении русской армии в тот период

Помимо оружия на выставке нашли место и отражающие быт того времени экспонаты, например, образцы фарфоровой посуды – супницы с изображениями Наполеона и его приближенных лиц, а также уникальные документы того времени.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон разрешил целый год экспонировать на выставке хоругвь (знамя) Псковского ополчения из Псково-Печерского монастыря с изображением Успения Пресвятой Богородицы. Знамя было передано монастырю Псковским дворянским собранием в 1820 году. Теперь у псковичей и гостей города появилась возможность воочию лицезреть уникальную реликвию псковской земли.





Кроме того, губернатор Михаил Ведерников предоставил музею парадную шпагу высших офицерских чинов начала XIX века производства немецкой фирмы «Золинген» и поныне действующей, сейчас она занимается выпуском бритвенных станков и маникюрных приспособлений из стали.

Ранее кандидат исторических наук, начальник исторического отдела Псковского музея-заповедника Максим Колпаков назвал её самым ярким и изящным образцом французского вооружения.

Также одним из самых «звёздных» предметов в палатах Постникова стал мундир, который носил советский актер, народный артист РФ Игорь Костолевский в картине «Звезда пленительного счастья». Как сообщила куратор и создатель выставки Надежда Васильева, реквизитный костюм Преображенского полка музею предоставила киностудия «Ленфильм».

Также в пространстве зала место нашлось и предметам интерьера крестьянской избы. По замечанию куратора выставки, простой народ часто незаслуженно находился за занавесом при чествовании, а ведь во времена Отечественной войны псковское крестьянство отдало на нужды армии шесть тысяч подвод, которые так необходимы в сельском хозяйстве - колоссальная жертва.

«Мы организовали выставку так, чтобы вспомнить всех участников Отечественной войны: и дворян, и купечество, и крестьян. На выставке помимо того, что представлены предметы быта, имеются ещё и портреты простого народа. Сам художник Волчанинов Иван Васильевич произошёл из Торопецкого уезда, а работа, которая его и прославила, "Благословение ополченца", написана в 1812 году. Он продолжил сюжет и написал ещё одно полотно – "Возвращение ополченца". На выставке экспонированы репродукции этих картин», – отметила Надежда Васильева.

На выставке экспонированы предметы из фонда Псковского музея-заповедника, Эрмитажа, Третьяковской галереи, музея-заповедника «Гатчина», а также документы из Государственного архива Псковской области. Также представлены переданные таможней и ФСБ церемониальный меч, сабля и тесак.

Выставка «Чести своей никому не отдам» будет работать во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2) с 18 декабря. Официальное открытие состоится в 16:00. Прорабов год, имеет шансы стать постоянной экспозицией Псковского музея-заповедника.

Мария Королёва