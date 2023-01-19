Культура

Выставка члена Союза художников России открылась в Пскове

Выставка преподавателя ПсковГУ, члена Союза художников России Николая Захарова «На угле», в названии которой обыгрывается и местоположение выставки (на одном из Четырёх углов города), и то, что все 25 работ, которые там представлены, выполнены древесным углём, открылась в Центральной городской библиотеке Пскова (библиотеке на Конной). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

Этой выставкой библиотека на Конной заодно открыла объявленный в России Год педагога и наставника, поскольку поздравить Николая Захарова с вернисажем пришли не только его коллеги и поклонники его творчества, но и его ученики, в том числе студенты ПсковГУ, рассказали в учреждении.

Открывая выставку «На угле», заведующая сектором социокультурных программ Центральной городской библиотеки Татьяна Котова рассказала собравшимся «сказку», которая началась со слов «жил-был в Омске мальчик». Герой этой сказки не только сам стал именитым художником, но ещё и подружился с двумя другими, один из которых, Сергей Семёнов, родом из Пскова, а другой, Владимир Бердышев, родился на Урале. Судьба позаботилась о том, чтобы ещё в юности их жизненные пути удивительным образом несколько раз пересеклись (например, они в очередной раз встретились друг с дружкой во время срочной службы в армии), а потом забросила в Псков, рассказали в библиотеке.

Отвечая на вопрос, каким было его первое впечатление о Пскове, Николай Захаров рассказал, как вместе с другими студентами Ленинградского высшего художественно-промышленного училища рано утром шёл с псковского вокзала по набережной реки Великой и после питерских мостовых не мог налюбоваться, какое в городе всё русское, отметили в библиотеке.

«Коллеги объяснили непосвящённым, что выставка рисунков Николая Захарова – событие из ряда вон, потому что вообще-то Николай Захаров – художник-монументалист, поскольку он окончил отделение монументально-декоративной росписи знаменито "Мухи". Например, Николай был одним из тех, кто в своё время по рекомендации отца Зенона восстанавливал из ничего утраченную роспись собора в украинском городе Черновцы, причём под кураторством будущего украинского патриарха Онуфрия. По словам псковского художника Сергея Михайлова, Николаю досталось писать сцены изгнания из Рая на хорах этого собора, и он "взял быка за рога"», - отметили в учреждении.

А художник Сергей Семёнов вспомнил, как они с Николаем в начале 80-х восстанавливали храм в Порхове. Сам Николай рассказал, что однажды включил по телевизору «Клуб кинопутешествий» и с изумлением услышал, как сам Юрий Сенкевич похвалил «ребят» из Псковской области, которые своими силами отремонтировали эту разорённую во времена воинственного атеизма церковь.

Анализируя представленные на выставке рисунки Николая Захарова, художники обнаружили в его работах и «философию ствола» (это про то, как он изображает дерево), и «профессионально организованный лист».

«Сам Николай Захаров сказал, что жанр рисунка ему нравится потому, что это чистая импровизация. По его словам, начиная создавать рисунок, никогда не знаешь, что получится, в отличие от всех других проектов, которые профессиональный художник сначала создаёт у себя в голове. А ещё Николай признался, что любит обсуждать со своими студентами, как же так вышло, что древний человек начал рисовать: зачем, мол, нашим предкам понадобилось заниматься изобразительным искусством, которое не могло в те далёкие времени ни накормить их, ни одеть», - добавили в библиотеке.

Выдающийся псковский график Петерис Скайсткалнс тоже подтвердил, что рисунок – вещь непостижимая, но заодно заявил, что пока ещё на свете не родился человек, овладевший техникой рисунка в совершенстве, потому что в противном случае люди бы уже давно перестали рисовать.

«Петерис, кроме того, вдруг обрушился на тех своих коллег, кто творит под музыку, и сказал, что тем самым они убивают себя и своё видение мира, и становятся всего лишь иллюстраторами чужих музыкальных произведений. Но художник Сергей Каримов заспорил с Петерисом и рассказал, что некоторые из представленных на выставке в библиотеке на Конной графических работ Николая Захарова созданы как раз под музыку – а именно, рисунки обнажённой натуры. Оказывается, когда псковские художники по четвергам собираются рисовать "обнажёнку", то Вероника Кучеровская ещё и напевает при этой (она уточнила, что не напевает, а мурлыкает себе под нос какие-нибудь русские романсы)», - рассказали в учреждении.

Председатель Псковского отделения Союза художников России Виктор Лысюк поблагодарил Николая Захарова за мужество в искусстве, отметив, что Захаров – не только талантливый художник и активный общественник, но и вообще заслуживает всяческого уважения за то, что это «ответственный по жизни и в творчества человек, невзирая ни на какие сложности».

Другие коллеги Николая Захарова тоже много говорили о том, что он не только «художник широкого плана», редчайший «светописец» «с мощной рукой и мощным взглядом», но и «просто хороший добрый человек». А это, подчеркнул тот же Петерис Скайсткалнс, «дороже всех творчеств в мире».

Выставка «На угле» продлится в библиотеке на Конной до 10 февраля.