Культура

Два проекта псковских библиотекарей включены во всероссийский сборник лучших библиотечных практик

Издательский проект Централизованной библиотечной системы Пскова «Пушкин и Псков», а также краеведческая квест-игра псковской Библиотеки – Центра общения и информации имени И.Н. Григорьева вошли в сборник Российской библиотечной ассоциации «Лучшие библиотечные практики России-2022». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской городской библиотеки.

Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

Этот сборник будет издан к Всероссийскому библиотечному конгрессу ХXVII Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации, который состоится 11-15 июня 2023 года в Мурманске – «Библиотечной столице России 2023 года».

Проект «Лучшие библиотечные практики России» подводит итоги ежегодно с 2019 года. Его цель: выявить и распространить среди коллег интересные, эффективные и перспективные программы и проекты, реализуемые в библиотеках страны. В прошлом году для участия в проекте поступило более 200 заявок из всех регионов России.

Напомним, что издательский проект «Пушкин и Псков» Централизованной библиотечной системы Пскова также получил специальный диплом и памятный приз по итогам межрегионального фестиваля-конкурса лучших проектов по продвижению книги и чтения «Читающая Россия» в рамках фестиваля «Осень в Михайловском – 2022».

В рамках этого проекта псковские библиотекари издали книгу «Пушкин в Пскове», разработали уникальный путеводитель «Пушкинские места Пскова и окрестностей знакомые и незнакомые», создали комикс, а также адаптировали все эти материалы в виде подкастов и электронных книг для того, чтобы с ними можно было ознакомиться онлайн - на сайте ЦБС.

Разработанная Библиотекой - Центром общения и информации имени И.Н. Григорьева квест-игра называется «Маршрутами Победы по улицам Завеличья». Она была проведена накануне 9 Мая для учащихся Лицея экономики и основ предпринимательства. Чтобы выполнить задания квеста, участники вспомнили героические события и имена героев Великой Отечественной войны, увековеченные в названиях улиц Пскова. Для того им пришлось использовать азбуку Морзе и Яндекс-карты, решить филворд и разгадать ребус, а также с помощью облака слов поработать с текстами о героях и обратиться к стенду «Улицы микрорайона Завеличье».