Культура

В областной библиотеке имени Курбатова пройдет первая встреча в рамках цикла «День военных профессий»

Первая встреча в рамках цикла «День военных профессий», посвященная инженерным войскам, пройдет в Псковской областной библиотеке имени Курбатова. Участниками встречи станут саперы (ветераны боевых действий), члены молодежного движения «Юнармия» и школьники, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

Речь пойдет о псковичах, воевавших в составе инженерных войск - Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы, участниках Великой Отечественной войны. Мероприятие состоится 24 января в 15:00 в библиотеке имени Курбатова (Псков, улица Профсоюзная,2, 1 этаж, актовый зал).

День инженерных войск установлен указом президента Российской Федерации № 1370 от 18 сентября 1996 года, учитывая их вклад в развитие оборонного потенциала страны и исторических традиций.

Свою историю инженерные войска ведут со времени указа Петра I от 21 января 1701 года о создании в Москве «Школы пушкарского приказа». В этой школе готовили офицеров артиллерии и военных инженеров.

На протяжении 322 лет инженерные войска — в авангарде Вооруженных сил России. Спасательные и восстановительные работы при ликвидации последствий стихийных бедствий, операции при чрезвычайных ситуациях не обходятся без их участия.

Инженерные войска принимали участие во всех сражениях по защите Отечества. Знания, мужество и отвага военных инженеров в немалой степени способствовали успешному ведению боевых действий в Отечественной войне 1812 года, при обороне Севастополя в Крымской войне (1853–1856 гг.), во время русско-японской войны (1904–1905 гг.) и двух мировых войн. Неоценим вклад военных инженеров в великую Победу 1945 года. За мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны 655 военных инженеров были удостоены звания Героя Советского Союза, 294 награждены орденами Славы трех степеней. Звание гвардейских получили 6 инженерных бригад, 190 инженерно-саперных и понтонных батальонов и 5 отдельных рот.

«Не только на полях сражений, но даже во вражеских застенках воины инженерных войск проявляли величие воинского духа. Всем известно имя шагнувшего в бессмертие военного инженера генерал-лейтенанта Красной Армии Дмитрия Карбышева, ставшего примером несгибаемого мужества и верности Родине. Попав в плен, пройдя через гестаповскую тюрьму и лагеря смерти, он не пошёл на сделку с фашистами», - добавили библиотекари.