Культура

Студентам предлагают принять участие в акции областной библиотеки

Псковская областная библиотека имени Курбатова запускает акцию ко Дню российского студенчества с 23 по 31 января. В эти дни каждый студент, ставший впервые читателем библиотеки, получит в подарок «Электронный читательский билет». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Участие в акции могут принять студенты средних специальных и высших учебных заведений города Пскова, независимо от курса и формы обучения.

«Библиотека имени Курбатова – прекрасный помощник студентов в учебе, и не только во время сессии. Здесь можно найти книги и периодические издания по разным областям знаний. Работают отделы абонемента, краеведческой, гуманитарной, технико-экономической, сельскохозяйственной литературы, отдел литературы по культуре и искусству, Региональный центр по работе с редкими и ценными документами, Региональный центр президентской библиотеки, зал каталогов, Региональный библиотечный центр креативных индустрий и цифровых технологий, Региональный центр грамотности», - прокомментировали библиотекари.

Также специалисты могут предоставить читателям бесплатный доступ в электронные библиотеки «ЛитРес», «Библиороссика» и библиографические базы статей закрытого доступа.

Библиотека работает каждый день, кроме пятницы. С понедельника по четверг – с 10.00 до 20.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 18.00. Каждый вторник месяца – санитарный день. Адрес: Псков, улица Профсоюзная, 2.