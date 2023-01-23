Культура

«Михайловское» ждёт всех на Татьянины именины

В среду, 25 января, когда Русская православная церковь совершает память раннехристианской святой мученицы Татианы Римской, а также преподобной Евпраксии Тавенисской, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» всех ждут на «двойные именины».

Юрий Игнатьев. Именины Татьяны. Из иллюстраций к «Евгению Онегину». Из фондов «Михайловского».

Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, первая из именинниц этого дня — Татьяна Ларина, одна из самых популярных героинь русской литературы, главное действующее лицо пушкинского романа в стихах. Вторая музейная именинница — реальное историческое лицо, Евпраксия Вульф, или Зизи, как называли её домашние. Младшую дочь хозяйки Тригорского и сердечной приятельницы ссыльного поэта, Прасковьи Александровны Осиповой Пушкин не единожды с сердечной любовью упоминал в произведениях и в письмах.

Александр Стройло. Силуэтный портрет Евпраксии Вульф. Из фондов «Михайловского».

Музейная традиция небольших «домашних» концертов в Татьянин день идёт с 2004 года, однако с 2020 года в связи с различными эпидемиологическими ограничениями про «очные» встречи пришлось позабыть, заменив их чтецкими online-марафонами. Но в этом январе, после трёхлетнего перерыва, праздник наконец-то состоится «вживую». Литературно-музыкальную программу по такому случаю жителям и гостям Пушкиногорья представят сотрудники музея и их давние друзья и помощники — учащиеся средней школы имени Пушкина, санаторной школы-интерната и районной ДШИ имени Гейченко. Они исполнят стихи Пушкина, его современников и верных последователей, а также очень разные по характеру музыкальные пьесы. Среди последних — сочинения Бетховена, Шуберта, Грига, Жиро, опусы советских композиторов для детей, обработки народных песен. Предусмотрен в сценарии и кратенький блок-воспоминание: просмотр своего рода «семейного альбома» — фотографий и записей с праздников прошлых лет.

Гостей собирают в заповедном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), на выставке «Мода, престол которой в Париже…» к 16.00. Вход на праздник — свободный для всех желающих.