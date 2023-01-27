Культура

Студентку колледжа искусств наградили за вклад в развитие культуры в Псковской области

Студентка 4 курса специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Ольга Зинина получила благодарственное письмо правительства Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Торжественная церемония вручения благодарственных писем лучшим студентам образовательных организаций среднего профессионального образования и высшего образования Псковской области состоялась в Псковском государственном университете в День студента.

Ольга Зинина получила благодарственное письмо за успехи в обучении, большой вклад в развитие культуры и искусства на территории Псковской области.

«Все четыре года Ольга учится отлично. На её счету победы в международных и всероссийских конкурсах и фестивалях, участие в выставках изобразительного и декоративно-прикладного искусства, выступления с докладами на научно-практических конференциях. Также студентка пропагандирует и популяризирует традиционную народную культуру. Она является признанной исполнительницей на традиционных музыкальных инструментах и солисткой молодежного фольклорного ансамбля "Уграда"», - рассказали в колледже.

В число награжденных также студенты Дновского железнодорожного техникума, Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, Великолукского политехнического колледжа, Великолукского механико-технологического колледжа.