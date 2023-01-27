Культура

Всероссийская школа по клинической иммунологии начала работу в Пушкинских Горах

В Пушкиногорском районе сегодня начала работу XIII Всероссийская школа по клинической иммунологии «Иммунология для врачей».

Фото здесь и далее: Николай Алеексев

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», участников, собравшихся на первое заседание, сердечно приветствовала вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова, подчеркнувшая, насколько значима работа иммунологов в наше непростое время.

Обратился к врачам и директор Пушкинского Заповедника Георгий Василевич. Он подчеркнул, что в районе и, в частности, во вверенном ему музее рады принимать столь высокое научное собрание и напомнил, что иммунологи собираются на учёбу именно здесь, в Святогорье, с 2010 года.

Георгий Николаевич также отметил, что нынешняя «Школа…» проходит в преддверии 120-летия со дня рождения С.С. Гейченко, который не просто мечтал, но и многое сделал для того, чтобы псковские пушкинские места, музей-заповедник «Михайловское» стали не только культурным, но и одним из научных центров нашей страны.

В музее также отметили, что в дни работы школы медики побывают на специально подготовленных для них экскурсиях в «Михайловское», «Тригорское», побывают в Святогорском монастыре, где похоронен А.С. Пушкин и где находится родовой некрополь Ганнибалов и Пушкиных, по желанию познакомятся с работающими в заповеднике выставками.

Многие врачи, по их собственному признанию, оказались в псковских пушкинских местах впервые.