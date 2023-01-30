Культура

Документы с «вкусным» содержанием продемонстрировали псковские архивисты

Документы с «вкусным» содержанием продемонстрировал Государственный архив Псковской области в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

«Есть в фондах Государственного архива Псковской области такие документы, после прочтения которых невольно хочется поставить чайник и выпить чашечку горячего чая с печеньем. Уж слишком "вкусное" содержание», - отметили в архиве.

В числе таких материалов Программа практических занятий школы кондитеров, подписанная руководителем великолукского треста столовых. В перечне изделия из дрожжевого, слоеного, бисквитного, песочного, заварного, миндального теста, перечень материалов для украшения пирожных и тортов.

«Только вчитайтесь – торты сложного приготовления: "Хлеб-соль", "Корзина с цветами из крема", "Шоколадный горшок с тюльпанами", бисквитный торт "Окорок"», - прокомментировали архивисты.