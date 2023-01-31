Культура

Открытие выставки «Как прекрасен этот мир» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Выставка масляной живописи «Как прекрасен этот мир» московской художницы Татьяны Ласковой открылась в Центре туризма и творческих индустрий Пскова сегодня, 31 января.

Автор работ - основатель, учредитель и участник многих благотворительных объединений, конкурсов и акций. Татьяна Ласкова является членом Союза художников Подмосковья, членом Тушинского товарищества художников (Москва). Картины художницы - очень женские, теплые, радостные. Искусствоведы отмечают композиционную целостность, профессионализм, теплоту и задушевность её работ.

Выставка работает в Пскове на улице Георгиевской, 4. Подробнее об открытии экспозиции смотрите в фоторепортаже Вадима Боченкова.