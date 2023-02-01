Культура

Псковским студентам рассказали о разгроме советскими войсками фашистских захватчиков в Сталинградской битве

В библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

В мероприятии приняли участие офицеры регионального управления Росгвардии, студенты Псковского политехнического колледжа, заведующая библиотекой микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» Елена Сойтту и руководитель Псковской городской организации ветеранов Виктор Андреев.

Росгвардейцы рассказали собравшимся о том, что ежегодно 2 февраля Россия отмечает очень значимое событие для всей страны - дату окончания Сталинградской битвы. «Сталинградская битва - одно из самых крупных и ожесточённых сражений, которая длилась 200 дней и ночей. Сталинград - город, ставший символом величайшего мужества, останется в веках в памяти человечества», - отметил офицер управления Росгвардии по Псковской области.

В завершение встречи студентам был продемонстрирован документальный фильм из проекта «Великая война. Сталинград».